Capello critico dopo Psv Juve | Il match di ieri ci ha confermato questo Thiago Motta? Per me ha fatto un grande errore

di RedazionentusNews24Psv: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sportl’eliminazione dei bianconeri dalla Champions LeagueFabioè intervenuto a la Gazzetta dello Sport per commentare i fallimenti delle italiane in Champions League. Tra questi c’è anche l’eliminazione dellaper mano del Psv.ITALIANE IN CHAMPIONS – «Abbiamo avuto la dimostrazione che la nostra Serie A soffre i ritmi alti del calcio europeo.la crescita del 2023-24, ora sembra ci sia stato un passo indietro».PSV– «Nel primo tempo i bianconeri avevano pressato bene, concedendo poco. Poi la fatica si è fatta sentire già a inizio ripresa.ha aspettato troppo per le sostituzioni».KOLO MUANI – «Se avesse segnato sullo 0-0, sarebbe stata un’altra partita.