Caos Milan altra rottura in casa rossonera | addio confermato

In, dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord, bisogna registrare un’.I play-off di Champions League, di fatto, sono stati davvero un disastro per il calcio italiano, visto che tutte e tre le squadre della nostra Serie A hanno salutato la massima competizione europea per club. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti è caduta sotto i colpi del Club Brugge.in(LaPresse) tvplay.itMentre la Juve, dopo la vittoria dell’andata, ha perso ieri sera 3-1 in Olanda ai tempi supplementari contro il PSV Eindhoven. Il, invece, non è riuscito a ribaltare il ko subito una settimana fa dal Feyenoord. I rossoneri erano anche riusciti ad andare avanti con Gimenez, ma poi l’espulsione di Theo Hernandez ha ribaltato tutto.