Rompipallone.it - Caos Juve: Yildiz fa tremare i tifosi, che batosta per i bianconeri

Il giovane talento turco sta vivendo un periodo difficile all'Juventus: ora fa tremare i tifosi. Sembrava aver incanalato finalmente il percorso migliore l'Juventus di Thiago Motta, eppure qualcosa è andato storto. Il mercato invernale ha rafforzato notevolmente la rosa bianconera, finalmente in grado di far fronte ai diversi impegni settimanali. E con una panchina lunga e capace di cambiare il volto della squadra anche a partita in corso. Le ultime prestazioni erano state più che convincenti. Il secondo tempo contro l'Inter aveva mostrato alla Serie A che finalmente Thiago Motta era entrato in piena sintonia con la sua rosa, rivoltandolo come un calzino tra primo e secondo tempo e capace di bloccare tutte le fondi di gioco dei nerazzurri.