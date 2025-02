361magazine.com - Caos al Grande Fratello: un’eliminazione shock e una sorpresa che commuove

Leggi su 361magazine.com

Televoto infuocato, scontri in Casa e colpi di scena: la serata si preannuncia esplosiva! Le anticipazioni Nuovo appuntamento imperdibile con il! Questa sera, giovedì 20 febbraio, su Canale 5, Alfonso Signorini guiderà i telespettatori attraverso una puntata carica di tensione e colpi di scena. Al suo fianco, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli darà voce al pubblico social.Il televoto di questa settimana ha visto ben dieci concorrenti a rischio eliminazione: Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania. La tensione in Casa è alle stelle: chi dovrà dire addio al sogno del reality?Ma non finisce qui! Per alcuni inquilini ci saranno momenti diemozione: Helena riceverà una toccante video-lettera dalla sorella Mariana, mentre Federico potrà finalmente stringere tra le braccia suo figlio Romeo, un incontro che si preannuncia strappalacrime.