Canton Ticino frana al confine della Valceresio | chiusa la strada del lago tra Brusino Arsizio e Riva San Vitale

Varese, 20 febbraio 2025 – Pericoloin, alcon la. Per questo, il Dipartimento del Territorio delha disposto la chiusuraale S102 traSan, nei pressi di Porto Ceresio, a partire dalle 19 di mercoledì 19 febbraio. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a seguito delle verifiche condotte sullo smottamento attivo nella zona di Al Sasso, dove è stato identificato un fronte instabile con un volume stimato di circa 3.000 m³. Dopo le precipitazioni di inizio febbraio, come comunica il Dipartimento del Territorio, sono stati osservatimenti superficiali, caduta di massi e sradicamento di alberi, con il distacco di un blocco di circa 250 litri di volume, che ha raggiunto la. I sopralluoghi successivi, condotti dal Centro di manutenzione di Mendrisio e dal geologoale, hanno evidenziato un aumento dell’attività franosa, con caduta di sassi e ampliamentozona di scivolamento.