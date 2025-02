Lanazione.it - Cantinajazz compie 24 anni con un evento enogastronomico

Pisa, 20 febbraio 2025 - Venerdì 21 febbraio alle 20.30 al Fortino di Marina di Pisa vanno in scena ben due feste in un unico mega-: come di tradizione, si festeggia la “Primavera in mare“, festa dei marittimi liguri e toscani che ricorre appunto il 21 febbraio; contemporaneamente si brinderà anche il 24°versario diche ha debuttato a fine febbraio del 2001! Un percorso eno-musicale davvero degno del doppio festeggiamento: un trionfo di suoni e sapori! Due le protagoniste enogiche: Tenuta di Ghizzano, storica sostenitrice di(era già protagonista alla prima nel 2001), nonché riconosciuta portavoce del vino pisano e Fattoria Montellori, azienda iconica di Fucecchio. Presenteranno vini eccellenti ed intensissimi, ma di personalità così diverse e reciprocamente complementari, da rappresentare una dimostrazione tangibile del valore del bianco toscano: dagli uvaggi tradizionali a quelli internazionali, dalla solidità del fermo alla enorme espressività della bollicina.