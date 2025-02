Tpi.it - Cannabis: 100mila prescrizioni per uso medico in Italia negli ultimi cinque anni

Quasi 100 milamagistrali diper usosono state registrate innel periodo compreso tra il 2019 e il 2024 a beneficio di circa 28mila persone. Il dato emerge dalla relazione sul Monitoraggio dellemagistrali diper usorelativa al periodo 2019-2024 pubblicata oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss), secondo cui a ricorrere a questa terapia sono in prevalenza donne e persone di età avanzata.L’età media di chi ha ricevuto almeno una prescrizione di marijuana terapeutica, si legge infatti nella nota diramata oggi dall’Iss, è di 60, “con una maggiore prevalenza del sesso femminile”. La scelta per i pazienti non è ampia: “Due prodotti, contenenti diverse percentuali di THC e CBD, rappresentano oltre il 60% delle”, riferisce infatti l’Istituto superiore di sanità.