Lanazione.it - Cangnolina uccisa e gettata in un dirupo: “Non era brava a caccia”. Condannati padrone e amico

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 20 febbraio 2025 – Lei, Virgola, era tornata a casa dopo la battuta di. Tranquilla di essere accolta dal suo, anche se non era stata bravissima. Non era fuggita come lui aveva voluto far credere, presentando la denuncia di smarrimento. Probabilmente neanche lo temeva. Era fiduciosa. Il Tragico Ritorno a Casa Invece, proprio dal suo, nell’ambiente familiare, ha trovato la morte. Un '' del suole ha sparato un colpo di fucile in testa e poi la carcassa, come un rifiuto, è statain una scarpata, nei boschi di Arcidosso. Sempre lui, il proprietario, non riteneva la femmina di segugio, quattro anni circa, idonea alla, non erain sostanza. Quindi inservibile, tanto vale ucciderla. Il Processo e la Condanna Martedì pomeriggio lui e il suo '' sono statia otto e sei mesi di reclusione per uccisione di animale.