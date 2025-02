Lanazione.it - "Campo Cangino. Depuratore sotto controllo"

FOLLONICA "L’amministrazione comunale di Follonica – fin dall’inizio del mandato della Giunta Buoncristiani – sta tenendola questione della depurazione delle acque e delle maleodoranze, con particolare attenzione alla struttura di. L’obiettivo è fare in modo che l’argomento non siavalutato e sia inserito tra le priorità, come ci assicura il gestore". Sono le parole del consigliere comunale con delega Sandro Marrini. "A tal proposito accogliamo positivamente gli impegni presi pubblicamente sulda Acquedotto del Fiora, che - nei giorni scorsi - ha fatto una lista di questioni che sta portando avanti. Oltre agli adempimenti amministrativi, apprendiamo che si stanno concludendo i lavori per il potenziamento dell’attuale sistema di trattamento delle emissioni a servizio del locale centrifughe e della sezione di digestione aerobica dei fanghi (argomento particolarmente importante per l’amministrazione comunale).