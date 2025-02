Sport.quotidiano.net - Campionato. Altro giro altra corsa. C’è una stagione almeno da salvare

Unanata storta che la società di Faroni contadi. Il Perugia non sarà uno squadrone, ma sicuramente non ha un organico da ultimi posti. Ora, al di là del nome in panchina, toccherà alla squadra dare un segnale. Il Perugia ha iniziato ilcon Massimiliano Santopadre ancora alla guida della società. Il 7 settembre il passaggio delle quote societarie a Javier Faroni. In panchina c’è Alessandro Formisano, esonerato dopo undici partite nelle quali ha collezionato tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Fatale quella rimediata in casa contro il Milan Futuro. Il Perugia decide di cambiare in panchina e arriva Lamberto Zauli costretto a due trasferte ravvicinate in poche ore, sul campo della Torres e poi a Legnago. Il 28 novembre la proprietà di faroni decide di chiamare in società il dirigente Mauro Meluso, il quale insieme a Jacopo Giugliarelli ha il compito di seguire la parte sportiva del Perugia.