Campionati italiani, iscritti sette atleti di casa nostra

Sono soltantoglireggianiaid’ca leggera indoor in programma sabato e domenica ad Ancona, anche se le gare che li vedranno impegnati sono otto, visto che Giuseppe Gravante dovrebbe doppiare 1.500 e 3.000. Iniziamo dalla possibile zona medaglie: Zaynab Dosso (tesserata per le Fiamme Azzurre) ha confermato la sua presenza sui 60 metri piani e punta ovviamente all’oro, visto che il secondo accredito dietro al 7’05’’ della rubierese (europeo stagionale e secondo al mondo) è il è il 7’’32 di Arianna De Masi. Giuseppe Gravante (foto) della Corradini è iscritto sia sui 1500, sia sui 3000 e vanta il quinto tempo in entrambe le prove, con possibilità di arrivare al podio più facilmente sulla distanza più breve. Alessia Baldini, figlia di Stefano, corre la staffetta 4x2 giri con la Fratellanza Modena che ha ottimi tempi di accredito.