Campi Flegrei e bradisismo | il 50% degli edifici a rischio medio il 10% ad alta vulnerabilità

Secondo le stime del Centro Studi Plinivs, circa 80.000 persone risiedono nelle aree abradisismico dei. Lo studio condotto dal centro, sotto il coordinamento della Protezione Civile, ha permesso di analizzare lasismicanell’area. “Già dal marzo 2024, in qualità di centro di competenza, abbiamo avviato un’azione di verifica della vulnerabilita’ speditiva come previsto dal Decreto Legge 140 del 2023. L’analisi e’ stata condotta da tecnici e professionisti, formati dal nostro centro con il supporto di tutor specializzati. Il lavoro e’ stato svoltoo pero su un totale di 12.700 strutture nell’area bradisismica, consentendo di calcolare una vulnerabilita’ speditiva basata su dati raccolti dall’esterno”, spiega durante l’intervista rilasciata oggi al programma ‘La Giornata in 24 minuti’ di Radio 24 il professor Giulio Zuccaro, responsabile scientifico del Centro Studi Plinivs e professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni presso l’Universita’Studi di Napoli Federico II.