Ilfattoquotidiano.it - Camilla Sanvoisin, identificato il pusher sospettato di averle venduto la droga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli investigatori hannoilche avrebbe fornito la, la figlia del produttore televisivo Axel Egon, morta per una probabile overdose a Roma. Nella casa dell’uomo sotto la lente dei poliziotti, ora al lavoro sui tabulati telefonici, sono stati ritrovati e sequestrati 2mila euro in contanti. Il compagno della donna, Giacomo Celluprica, 35 anni, è indagato per morte in conseguenza di altro reato., 25 anni, è stata trovata all’alba di giovedì nell’appartamento del fidanzato in zona Giustiniana. In casa c’erano dosi di metadone maggiori rispetto alle prescrizioni. Il compagno, che ha dato l’allarme, ha raccontato che avevano fatto uso di eroina prima di andare a dormire. Sono stati sequestrati i cellulari in casa del 35enne e il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti.