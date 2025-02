Today.it - Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasquale Frega sarà nuovo presidente e ad

Leggi su Today.it

ha annunciato oggi cheile Amministratore Delegato dell’affiliatana.vanta una lunga esperienza internazionale, maturata in aziende leader del settore farmaceutico come Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen in.