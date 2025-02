Iltempo.it - Cambio al vertice di Philip Morris Italia: Pasquale Frega sarà il nuovo presidente e amministratore delegato

ha annunciato oggi cheildell'affiliatana.vanta una lunga esperienza internazionale, maturata in aziende leader del settore farmaceutico come Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen in Europa (Francia, Londra, Paesi nordici) e nelle Americhe. Nel suo ultimo ruolo,ha ricoperto il ruolo diper il Canada e l'America Latina di Novartis, guidando la Regione verso significativi risultati di business sia sotto il profilo della crescita economica sia dell'eccellenza operativa. In precedenza, è stato Country President di Novartis, distinguendosi per aver portato l'azienda ad essere leader nel settore farmaceutico del Paese.assume questo incarico in un momento storico perInternational, impegnata nel costruire un futuro senza fumo eliminando le sigarette nel più breve tempo possibile, grazie a prodotti innovativi senza combustione basati su scienza e tecnologia, sviluppati per i fumatori adulti che non smettono di fumare.