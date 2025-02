Cambio al vertice di Philip Morris Italia, Pasquale Frega nuovo presidente e ad

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –ha annunciato oggi chesarà ile amministratore delegato dell’affiliatana.vanta una lunga esperienza internazionale, maturata in aziende leader del settore farmaceutico come Novartis, Celgene Corporation, InterMune e Ipsen in Europa (Francia, Londra, Paesi nordici) e nelle Americhe. Nel suo ultimo ruolo,ha .