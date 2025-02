Lanazione.it - “Calunniati da Colombini”, il direttore d’orchestra condannato a 16 mesi

Lucca, 20 febbraio 2025 – “Apprendiamo con soddisfazione che la magistratura, alla quale in questi anni ci siamo affidati con fiducia, ci ha finalmente reso giustizia, riconoscendo che Andreaaveva compiuto una calunnia nei nostri confronti quando ha tentato in modo pretestuoso di vederci condannati e di ottenere da noi un maxi-risarcimento in sede civile per alcune opinioni politiche che col massimo rispetto, ma pure con altrettanta determinazione, avevamo espresso”. Così Daniele Bianucci, Claudio Cantini e Roberto Guidotti, che all’epoca erano i capigruppo in Consiglio comunale per le liste del centrosinistra. Tutto nacque dalle critiche espresse alin occasione del consiglio comunale aperto del 25 febbraio 2021, incentrato sul dopo Covid. I tre capigruppo abbandonarono la seduta online quando fu data la parola proprio a, spiegando che lui negava l’esistenza stessa del Covid.