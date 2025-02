Dailymilan.it - Calciomercato Milan, si complica la permanenza a Milano di Joao Felix. Il motivo

Ildel, si è compromesso con l’eliminazione dalla Champions League, con essa anche lao di.Oltre il danno pure la beffa. La follia di Theo Hernandez, che si è fatto espellere nel corso della gara di ritorno trae Feyenoord a causa di una simulazione in area di rigore quando era già ammonito, potrebbe costare davvero cara ai rossoneri, anche in termini di ranking. Sì, perché con l’eliminazione sia delche di Atalanta e Juventus, adesso sino i piani dell’Italia di avere cinque squadre in Champions League il prossimo anno.Con l’eliminazione in Champions League, ilrischia di compromettere anche il prossimo mercato e con esso anche lao di. Senza la Champions League e senza il quarto posto sia Conceicao cherischiano di dover dire addio ai colori rossoneri.