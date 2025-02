Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: le idee per il post-Theo

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord avrà grandi ripercussioni anche suldel. Soprattutto per quel che riguardaHernandez, protagonista in negativo della sfida di martedì per via della scellerata espulsione (rimediata a causa di due ammonizioni altrettanto folli) che ha stravolto al 51esimo il match, facendo passare l’inerzia dal lato degli olandesi, che fino a quel momento avevano subito quasi passivamente la verve del Diavolo, in vantaggio di 1-0 dal primo minuto e in totale controllo della sfida. Con l’uomo in meno, i rossoneri non sono riusciti a cercare il gol del raddoppio che avrebbe permesso il passaggio del turno, ma anzi sono stati colpiti dal gol di Carranza che ha sancito la fine del sogno europeo.Se è vero che l’uscita di scena da un doppio turno di coppa non può essere imputabile ad una sola persona, è pure evidente come il rosso del francese abbia cambiato gli equilibri della gara di ritorno.