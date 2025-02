Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la pazienza è finita: Zlatan Ibrahimovic aspetta un’offerta per Theo Hernandez

potrebbe lasciare ilnella prossima sessione diattende offerte per il terzino.Illavora in vista della trasferta di Torino contro la formazione del presidente Urbano Cairo. I rossoneri di Sergio Conceiçao devono tenere il passo delle rivali e all’occorrenza scalare qualche posizione. Da capire come verranno risolti i casie Leao, se col bastone o con la carota, ma la società meneghina si è già giocata troppi bonus.La prestazione contro il Feyenoord è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, il Diavolo sarebbe intenzionato a cederein estate. Il francese ha un contratto fino al 30 giugno 2026, motivo per cui senza rinnovo lasceràello al termine di questa stagione. La trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo, guadagna 4,5 milioni di euro e ha chiesto 8 mentre i lombardi avevano offerto 6 più bonus.