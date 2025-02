Dailymilan.it - Calciomercato Milan, in estate sarà rivoluzione: da Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek ecco chi può partire

Leggi su Dailymilan.it

Nel prossima sessione diilfarà una, dasono diversi i giocatori in uscitaIldopo l’eliminazione in Champions ha deciso che inciuna vera e propria. I rossoneri hanno bisogno di un cambio di mentalità e a gennaio ha fatto chiaramente capire i piani della casa: cambiare senza paura.Tutto dipenderà anche dal piazzamento finale dei rossoneri in campionato, il quarto posto ora è fondamentale, l’eliminazione di, Atalanta e Juventus ha compromesso il ranking Uefa e ora il quinto posto per l’Italia con molta probabilità non ci, oltrein uscita anche Fikayo Tomori e Samuel Chukwueze View this post on InstagramA post shared by daily