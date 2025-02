Internews24.com - Calciomercato Inter, due nomi in lizza per il colpo in difesa! Ecco chi c’è nel taccuino di Ausilio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, dueinper ilinchi c’è neldiper l’estateI dirigenti del mercatoragionano in vista dell’anno prossimo ma non solo. Il Giorno prova ad ipotizzare quali potrebbero essere i colpi in entrata per il mercato estivo.MERCATO– «Alcuni deisulsono già emersi. Beukema e Bijol per la(hanno anche lo stesso procuratore), Nico Paz per il centrocampo, il riscatto di Zalewski dalla Roma se confermerà di meritarselo, Santiago Castro in attacco. Il già citato Sucic andrà negli Stati Uniti e poi si capirà se cederlo in prestito o meno. Lo stesso accadrà a Francesco Pio Esposito, classe 2005 e attuale capocannoniere della B con lo Spezia».Leggi sunews24.com