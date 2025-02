Internews24.com - Calciomercato Inter, Biasin esce allo scoperto: prevista una dozzina di operazioni per i nerazzurri?

di Redazionesi esprime sulle possibili mosse deisul fronte trattativevenuto nel corso del podcast “Aria Fritta” di Chiamarsi Bomber, Fabriziosi è espresso così sulle possibili mosse del:IL PIANO – «Non c’è alcun mistero su cosa succederà la prossima estate: succederanno tante cose. L’anno scorso la dirigenza ha deciso di confermare in blocco la rosa che ha vinto lo scudetto, ma già con l’ottica, e i primi a saperlo sono Marotta e Ausilio, che l’estate prossima capiteranno tantissime cose: io mi immagino unaditra entrate e uscite» ha dettosul– «E qualcuna l’abbiamo già vista come Sucic. 2-3 giocatori sono già nel mirino e tanti andranno via. L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi e l’età media: bisognerà fare tante cose.