Calcio Roma-Porto 3-2 | doppio Dybala e Pisilli Ranieri agli ottavi

, 20 feb. (askanews) – È Pauloa decidere la partita colall’Olimpico, con lache vince 3-2 e passadi Euroleague. Passano in vantaggio ighesi con la rovesciata di Samu Omorodion, poi l’argentino firma la propria doppietta personale nel giro di quattro minuti, tutto nel primo tempo. Ilchiude in dieci dopo il rosso di inizio ripresa a Eustaquio. Nel finale il tris die l’autogol di Rensch (a tempo scaduto).(sorteggio venerdì alle 13) per i giallorossi ci sarà l’Athletic Bilbao o. l’euroderby con la Lazio! L'articolo3-2:proviene da Ildenaro.it.