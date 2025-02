.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 16^ giornata

Perde il Trecastelli nel girone A. Nel B l’Aurora Jesi batte l’ex vice-capolista Candia Baraccola Aspio, il Borghetto perde contro il Camerano. Vincono anche San Biagio, Giovane Offagna, Ostrae Cingolana SF nel girone CVALLESINA, 20 febbraio– Si stanno ormai delineando le classifiche anche nel campionatodi, giunto alla 16^. Ecco quello che è successo nello scorso fine settimana di gare.Nel girone A pesarese, il Trecastelli perde 2-0 contro la Vadese e resta al sesto posto. Osservava un turno di riposo l’Aesse Senigallia B.Parlando del girone B anconetano, la capolista Borghetto perde 2-1 in casa del Camerano. Accorcia così a -4 l’Atletico Conero, che ha battuto 4-3 la Filottranese grazie alla tripletta di Travaglini. Scivola al terzo posto, con una parità in meno, il Candia Baraccola Aspio per merito dell’Aurora Jesi (foto di copertina), vincente proprio contro i candiani per 4-1, con un Catena in stato di grazia, autore di una doppietta.