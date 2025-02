Oasport.it - Calcio femminile, Italia ambiziosa contro il Galles all’esordio in Nations League a Monza

Si vorrà dar seguito all’ascesa. La Nazionalena diinizia il proprio percorso nella seconda edizione della. Le azzurre, in Lega A, ripartiranno dal “Brianteo” diildomani (ore 18.15), per alimentare di ulteriori certezze quanto è già accaduto sotto la gestione di Andrea Soncin, iniziata a settembre 2023 proprio in questa competizione.17 le partite affrontate con il tecnico in questione e il bilancio è stato il seguente: 7 vittorie (4 in casa, 3 in trasferta), 6 pareggi e 4 sconfitte (2/2), con un totale di 27 punti (media 1,58; 1,66 in casa/1,25 in trasferta), 25 reti segnate (1.47) e 14 subìte (0,82). Nei 1530’, le Azzurre sono state per 532’ (34,77%) in vantaggio, per 773’ (50,52%) in parità e per 220’ (14,37%) in svantaggio.Dati interessanti che descrivono in parte i motivi di questo rendimento.