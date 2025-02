Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Sinalunghese prova a crederci ma rischia grosso

Il campionato diToscana, girone B, quello in cui sono inserite le quattro senesi, sta per entrare nel vivo. Appena sette le giornate che separano infatti le varie formazioni dal termine della regular season e i verdetti sono tutti da scrivere. Chi se la passa peggio è ovviamente lache è ultima in classifica in solitaria a -1 dalla Fortis Juventus penultima e che al momento disputerebbe i playout contro il Lanciotto Campi quintultimo. Per i rossoblù quindi i prossimi due appuntamenti sono fondamentali per tornare a sperare nella salvezza. Si parte domenica, da Signa, squadra che è a +4 dalla zona playout e che quindi vuole blindare la salvezza. Per i ragazzi del neo tecnico Testini vincere sarebbe fondamentale anche in vista dello scontro diretto successivo, contro la Fortis Juventus al ‘Carlo Angeletti’ sette giorni dopo.