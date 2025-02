Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, sfida emozionante in promozione. Casumaro, che rimonta: vince un altro recupero e risale ancora la classifica

3 valsanterno 2: Saccenti, Vinci, Benini, Farina, Sarto (46’ Pansini), D’Elia, Barbieri, Catozzo, Daniel, Chinappi, Govoni. A disp: Pancaldi, Bellodi, Hidri, Correggiari, Pencarelli, Cresta, Guernelli. All. Rambaldi. VALSANTERNO: Tonini A., Valentini, Nati (60’ Nappi C.), Gallinucci, Rocchi, Tosi (86’ Izzaoui), Senese, Pirazzolli (49’ Garavini), Masoudi, Abiba, Bali. A disp: Sartiani, Sini, Valentini F., Tonini M., Nappi D., Raffini. All. Geraci. Arbitro: Nardi di Cesena. Marcatori: 18’ e 29’ Senese, 39’ Vinci, 51’ e 84’ Govoni.il, tre punti che avvicinano i rossoblù alla salvezza e riducono le chance di vittoria finale ai bolognesi. Una vittoria che indirettamente aiuta le battistrada ferraresi che guidano la, Mesola e Comacchiese.