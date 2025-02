Oasport.it - Calcio: batosta Juve in Champions. Il PSV vince 3-1, anche i bianconeri eliminati

IncuboLeague per le squadre italiane. Dopo Atalanta e Milan,lantus saluta la celeberrima competizione continentale di. La squadra di Thiago Motta è stata infatti eliminata dal PSV per 3-1 (aggregato 4-3) in occasione della partita di ritorno valida per i play-off.Dopo dei primi minuti eccessivamente difficoltosi, la Vecchia Signora tiene egregiamente il pallino del gioco, non permettendo agli olandesi di graffiare e tenendo la situazione sotto controllo per tutti i primi quarantacinque minuti. La situazione cambia però nelle prime battute della ripresa quando, al 53’, Perisic, servito da un goloso filtrante sul laterale da Noi Lang, controlla in area e supera Di Gregorio con un tiro ad incrocio. Il numero 10 del PSV sfrutta l’inerzia e, 120 secondi dopo, va vicino al raddoppio beffando Weah e spedendo, di poco, il pallone fuori dal secondo palo.