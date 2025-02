Calcio a 5 serie A | domani alle 2030 Italservice in Sicilia

Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A: domani alle 20,30. Italservice in Sicilia

L’scende in. Quarto appuntamento del girone di ritorno: i biancorossi fanno visita alla Meta Cataniaore 20,30. Mister Davide Bargnesi e ragazzi sfidano i campioni d’Italia in carica con l’obiettivo di tornare a muovere la classifica. Pesaro, dopo il grande successo maturato contro la Roma, è reduce da due passi falsi consecutivi con L84 Torino e Napoli. L’recupererà Ramon e Saponara (foto), entrambi erano squalificati contro i partenopei. C’è proprio Saponara a presentare l’appuntamento contro gli isolani: "Come sto? Bene, ma mi dispiace aver saltato la sfida con il Napoli e di non aver potuto dare il mio contributo. Queste due sconfitte consecutive ci hanno insegnato che dobbiamo cercare di restare in partita fino alla fine e competere di più".