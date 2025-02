Bergamonews.it - Calcinate, cala il sipario sull’amministrazione Orlando: si dimettono 7 consiglieri, arriva il Commissario e a maggio si vota

Leggi su Bergamonews.it

. E alla fine, commissariamento fu. Il finale andato in scena in quel dialtro non è stato che quello che sembrava quasi già scritto dopo la mancata convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio, con le promesse prima del 31 gennaio e poi del 6 febbraio. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio, poco dopo le 16, 7di minoranza si sono infatti presentati in Comune per presentare le dimissioni e farle protocollare nel penultimo giorno utile a scongiurare un commissarimento lungo al punto tale da determinare una chiamata alle urne nel 2026.Detto fatto, anche se i pensieri come i tentennamenti si sono susseguiti nel corso delle settimane, e laranza deinti in aula, 7 su 12, hanno di fatto deciso, con il loro agire, la fine del mandato del sindaco Angelo, decaduto dall’incarico.