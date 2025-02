Thesocialpost.it - Calciatore ucciso da una bomba: in manette due persone, la terribile scoperta dopo il dramma

Rimase gravemente ferito in un attentato dinamitardo che colpì una sala giochi della sua città il 5 marzo 2015. Cinque mesi, Domenico Martimucci,di soli 27 anni, morì a causa delle ferite subite. Le indagini hanno rivelato che l’attacco era di natura mafiosa, ma Martimucci non aveva alcun legame con la criminalità organizzata.Leggi anche: Chiara Francini ricorda l’ex compagno Alessio Rapezzi: “Vivo, ma non ho scelta né un motivo”Oggi, sono stati arrestati due nuovi sospettati per la sua morte: Nicola Centonze e Nicola Laquale. Centonze è accusato di aver fatto da intermediario, mentre Laquale ha fornito l’ordigno esplosivo. Entrambi affrontano accuse di omicidio, tentato omicidio plurimo e detenzione di materiale esplodente, tutte aggravate da finalità mafiose.Il nuovo sviluppo delle indagini si basa sulle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, che hanno confermato il coinvolgimento di Centonze e Laquale nell’organizzazione dell’attentato e nella fornitura della