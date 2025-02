Ilfattoquotidiano.it - Calciatore ucciso da una bomba: altri due arresti per l’omicidio di Domenico Martimucci

Dieci anni dopo la sua morte, due persone sono state arrestate perdi. Il27enne fudall’esplosione di unaavvenuta il 5 marzo 2015 in una sala giochi di Altamura.morì dopo quasi cinque mesi di coma. Sulsi sono già celebrati alcuni processi terminati con le condanne dei presunti mandanti ed esecutori materiali.I carabinieri del comando provinciale di Bari, a conclusione di un’ampia inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno arrestatodue indagati ritenuti responsabili delvolontario del, che militava nel Castellaneta, in Eccellenza pugliese. Era un fantasista, numero 10 sulle spalle e Zinedine Zidane come idolo.Quella sera del 5 marzo di 10 anni fa era andato in quel locale di Altamura per guardare in compagnia di alcuni amici la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina.