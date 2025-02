Ilfattoquotidiano.it - Calciatore Juniores aggredito dai tifosi negli spogliatoi: ne esce col volto sanguinante. Partita sospesa, intervengono i carabinieri

Ancora un brutto episodio sui campi da calcio padovani. Dopo gli insulti razzisti che hanno portato al Daspo di 5 anni per 2 calciatori del San Giorgio in Bosco, nella giornata di sabato 15 febbraio c’è stato un caso di violenza nel campionato: un giocatore espulso è statoall’ingresso degli, ricoperto di ferite sulcon perdita di sangue.A Torreglia (Padova), si è giocata latra la formazione di casa e il Villa Estense, valida per il campionato provinciale under 19. Verso la fine del match, con le formazioni ferme sul punteggio di 3-3, due calciatori sono stati espulsi. Quello ospite, per avere colpito il petto dell’avversario con un paio di pugni, mentre quest’ultimo ha reagito prendendolo per il colletto e cercando di scaraventarlo per terra. In seguito al doppio cartellino rosso la gara è ripresa, ma al 92esimo il dirigente accompagnatore del Villa Estense si è riall’arbitro per avvisarlo di un fatto sconcertante.