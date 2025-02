Ilrestodelcarlino.it - Calci mentre era incinta: “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”

Ravenna, 20 febbraio 2025 – “La nostra storia finirà come quella di Filippo e”. Queste parole, pronunciate da un quarantunenne di Potenza, risuonano come un’inquietante minaccia e riportano alla memoria il tragico femminicidio diper mano di Filippo Turetta, un caso che ha sconvolto l’Italia intera. Ora per l’uomo è stato chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia, accusato di una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della ex moglie. Le accuse contro di lui sono gravissime. La moglie, vittima di continue vessazioni, ha trovato il coraggio di rivolgersi a Linea Rosa, denunciando una lunga serie di maltrattamenti iniziati nel luglio 2022. Le violenze non erano solo verbali: insulti, umiliazioni e minacce erano accompagnati da episodi di aggressione fisica.