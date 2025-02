Ilgiorno.it - Calci e pugni per un cellulare e 20 euro. Gang in azione, preso 25enne con il bottino

per portargli via ile 20. Vittima, un ragazzo senegalese di 17 anni che martedì sera è stato accerchiato da una banda che lo ha aggredito e rapinato in una manciata di secondi. È successo poco dopo le 22 in via Busseto, in zona Rogoredo. Il ragazzo è stato subito soccorso e nel frattempo una Volante del commissariato Mecenate che stava perlustrando la zona è riuscita a bloccare uno degli aggressori: un egiziano di 25 anni, regolare sul territorio e senza precedenti. Addosso aveva la refurtiva: lo smartphone del ragazzo e le banconote sottratte, quindi è scattato l’arresto per rapina aggravata in concorso con ignoti (tutti gli altri, nel frattempo, erano riusciti a scappare). Il diciassettenne era scosso ma per fortuna non ha avuto bisogno di cure mediche. Ed era sollevato per aver recuperato ciò che gli era stato sottratto.