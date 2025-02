Internews24.com - Cairo Lotito, frecciate durissime tra i due: c’entrano un ex Inter e un obiettivo nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazionetra i presidenti di Torino e Lazio, paradossalmenteun exe unnerazzurro, ecco chi, due presidenti sembrano intenti a farsi la guerra a distanza. E cosa c’entrerebbe l’in tutto questo? Ve lo diciamo subito. Che il rapporto tra l’editore ed il laziale non sia dei più idilliaci è cosa nota da tempo. I due hanno difatti avuto più volte modo di ‘punzecchiarsi a distanza’ nel corso degli anni. L’ultima frecciata l’ha tiratasul granata Samuele Ricci (dei nerazzurri in materia di mercato): «Sono stato attaccato da tutti l’estate in cui non presi Ricci ma Rovella, che vale cento volte Ricci. E lo dico non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come persona». Bene,pellato da Tuttosportha risposto: «e Fabiani, con Ricci e Casadei, fanno come la volpe con l’uva».