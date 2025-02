Sport.periodicodaily.com - Cagliari Vs Juventus: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi cercano un altro scatto verso la salvezza, mentre I bianconeri puntano a rimanere in zona Champions League.vssi giocherà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso l’unione Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono quattordicesimi con 25 punti e quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Nicola è reduce da quattro punti che hanno riscattato un periodo altalenante. L’obiettivo è ora continuare così per raggiungere quanto prima la salvezza.Reduci dalla eliminazione in Champions League, I bianconeri devono ora garantirsi la qualificazione alla prossima competizione continentale. Per farlo occorrerà non commettere errori e possibilmente allungare la striscia di tre vittorie consecutive dalla quale la squadra di Thiago Motta è reduce.