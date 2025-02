Dayitalianews.com - Cade in garage e non riesce a rialzarsi: 75enne muore assiderato a causa del freddo

Livio Favaro, carrozziere in pensione di Morgano, in provincia di Treviso, è morto lo scorso 6 febbraio dopo essere caduto nel suo garage, vicino la sua auto. Purtroppo non è riuscito a rialzarsi e ha passato la notte al freddo, morendo assiderato. Il macabro ritrovamento delle vicine di casa. Sono state le vicine di casa, preoccupate per le tapparelle abbassate, ad insospettirsi e, quando si sono recate a casa sua, hanno trovato il corpo ormai esanime del 75enne. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori, che hanno cercato di rianimare l'anziano, che ormai era morto. Come hanno riferito i giornali locali solo pochi giorni prima dei ladri si erano introdotti nella sua abitazione, episodio che lo aveva scosso parecchio. Si ipotizza che Favaro abbia avuto un malore dopo aver parcheggiato l'auto, restando disteso a terra tutta la notte fino a morire assiderato.