Cade e viene travolto dal trattore. Fatale un dislivello improvviso

Muoredal suo, che affronta un, si inclina, lo sbalza all’esterno e poi lo schiaccia. Roberto Tosini, 72enne di Darfo Boario Terme, ieri ha perso la vita per un incidente in strada. Il dramma si è consumato intorno alle 13,30. Il pensionato, che viveva nella frazione d Montecchio, stando alle prime informazioni si trovava alla guida del mezzo agricolo e procedeva su via Ramus, una via di campagna che fiancheggia in parallelo la Statale 42. Arrivato in prossimità di un piccolo ponte che sormonta un canale idroelettrico, ildi Tosini per ragioni in corso di accertamento - forse una manovra sbagliata o una disattenzione - avrebbe urtato un muretto o un grosso cordolo a bordo strada. L’impatto con ilha sbilanciato pericolosamente il mezzo a tal punto da sbalzare il conducente.