Anteprima24.it - Cabina e stazione di ricarica in via Nenni, raggiunta l’intesa per delocalizzare l’impianto

Tempo di lettura: < 1 minutoAll’esito di una interlocuzione, già in corso da alcune settimane, tra l’Amministrazione Comunale di Benevento e la società Ewiva è stato raggiunto l’accordo per la delocalizzazione della struttura (stazionie cabine elettriche) ubicata in via Pietro.L’azienda, preso atto delle valutazioni dell’Amministrazione, si è impegnata a localizzarein un sito alternativo.“Crediamo fortemente in questa partnership e accogliamo con soddisfazione quest’intesa. Cambia il luogo, ma resta la scommessa dell’Amministrazione per le infrastrutture necessarie alla mobilità elettrica e sostenibile. Le cabine sono utili alla collettività perché potenziano la capacità di rete e le colonnine disono necessarie a rendere Benevento una città europea, moderna e capace di esplorare efficacemente le nuove forme della mobilità”, sottolineano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Traffico Attilio Cappa.