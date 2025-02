Ilrestodelcarlino.it - C3, un nuovo design per mordere la strada

La nuova Citroën C3 cattura l'attenzione con il suoaffascinante e minimalista, suscitando prima curiosità e poi vera attrazione tra gli automobilisti. Una volta a bordo, si scopre un ambiente ricco di comfort e tecnologia, con consumi tra i più bassi della categoria. Ildella nuova versione dell'utilitaria francese è caratterizzato da linee robuste che trasmettono solidità e un tocco di grinta grazie ai fari a LED a doppio livello frontale. Lo stile richiama la nuova identità del marchio parigino, con il logo Citroën integrato in una griglia sottile e raffinata. Le dimensioni compatte sono perfette per la città, ma la modernità si manifesta anche in dettagli ispirati ai Suv urbani, che aggiungono funzionalità e protezione. Le verniciature sono vivaci e personalizzabili. L'abitacolo è caratterizzato da linee essenziali e materiali di qualità, conferendo un profondo senso di comfort.