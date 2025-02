It.newsner.com - Bustine di tè e tisane: 7 rimedi fai da te utili per riusarle

Non c’è niente di meglio del caffè al mattino. Inizio sempre la giornata con una tazza. Ma la sera, di solito, scelgo il tè o una bella tisana rilassante.Sapete com’è, si accende il bollitore e in men che non si dica si ha una tazza calda pronta, dopo averci messo dentro una bustina del proprio infuso preferito, naturalmente.Dopo qualche minuto, si tira fuori la bustina, la si butta nella spazzatura e si beve il tè.Ma da quando mia nonna mi ha insegnato alcuni trucchi perzzare le vecchiedi tè, non ne butto più via nessuna.Scorrete in basso e date un’occhiata a queste idee intelligenti per ledi tè usate. Sarete sorpresi di quanto sianoe potreste anche risparmiare un po’ di soldi in futuro.1. Lenire le scottature solariPrendete una bustina di tè nero e sciacquatela con acqua fredda.