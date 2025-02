Game-experience.it - Bungie, Sony ha risposto duramente alla causa dell’ex director di Marathon da $200 milioni

Lo scontro tra Chris Barrett esta entrando nel vivo: dopo che l’exdiha intentato unamultimilionaria contro il colosso giapponese, accusandolo di aver orchestrato il suo licenziamento per negarglidi dollari in compensi, il colosso giapponese ha deciso di rispondere con fermezza, presentando prove che, secondo l’azienda, giustificano il suo allontanamento. Il caso, che potrebbe avere conseguenze di grande impatto, è ancora lontano dconclusione.PushSquare ha riportato che Barrett, che ha lavorato perper 25 anni e che ha contribuito a giochi come Destiny 2 e, sostiene che la società giapponese abbia condotto un’indagine fittizia per evitare di pagargli 84di dollari in bonus. Tuttavia, la risposta diè stata dura: nel documento ufficiale depositato in tribunale, l’azienda ha incluso una serie di messaggi di testo che proverebbero un comportamento inappropriato da parte di Barrett.