Ilgiorno.it - Buche a Milano, oltre il danno la beffa: “Il Comune ci mette un anno solo per aprire la pratica di risarcimento”

Leggi su Ilgiorno.it

– Se due cose uniscono l’Italia, queste sono lesulle strade e la burocrazia. E a, al rischio per automobilisti e motociclisti, vittime dagli umori dell’asfalto, si aggiungono le lungaggini nell’ottenimento dei risarcimenti da parte del. “Incidenti e danni ai veicoli sono all’ordine del giorno, con conseguenze economiche e, in alcuni casi, anche fisiche per i cittadini”, scrive in una nota l’associazione per la tutela dei consumatori Codici Lombardia. “Tuttavia – aggiunge il segretario Davide Zanon –alsi aggiunge la: i tempi di risposta deldialle richieste disono estremamente lunghi, con attese che possono superare l’per l’apertura della, nonostante ripetuti solleciti da parte dei danneggiati”. Taxi a fuoco per colpa del pavè: il tassista fa causa al