Ilfattoquotidiano.it - Bruxelles pronta ad obbedire a Trump. Aumenterà gli acquisti del costoso gnl prodotto negli Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il commissario Ue per l’Energia, Dan Jorgensen, afferma che l’Europa èad acquistare più gas liquefatto dagli Stati Uniti.si inchina quindi alle richieste di Donaldche, tra le prime condizioni all’Ue aveva posto proprio l’incremento delle forniture di gnl made in Usa. “Vogliamo liberarci della dipendenza dal gas russo e ci sono solo due modi: sostituire il gas con un’altra forma di energia e trovare altre fonti” rispetto a Mosca e “questo significa anche importare di più dagli Stati Uniti”, detto Jorgensen, in un’intervista a un gruppo di media internazionali. Questo annuncio arriva in concomitanza con le accese proteste dell’Ue per il trattamento chesta riservando all’Ucraina. Il commissario ha aggiunto che accelerare sulle rinnovabili “è la soluzione migliore anche dal punto di vista economico e lo faremo il più velocemente possibile”, spiegando che tuttavia che “il gas servirà ancora”.