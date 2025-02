Leccotoday.it - Brucia il tetto di una palazzina: intervento in forze dei pompieri

Leggi su Leccotoday.it

Paura per l'incendio che dalla tarda mattinata di oggi ha avvolto ildi un'abitazione a tre piani nel comune di Ronco Briantino. Non appena scattato l'allarme - in codice rosso - sul posto si sono subito portate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Monza e Brianza.