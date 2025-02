Agi.it - Brucia il Faber Village a Ostia. Era stato confiscato al clan Fasciani

AGI - È andato a fuoco nella notte, lo stabilimentosul Lungomare Paolo Toscanelli a. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed è stata aperta un'indagine sulle cause del rogo. Lo stabilimento per anni ècontrollato dal, sequestrato nel 2013, e finito in amministrazione controllata, è ora in mano all'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire l'origine del rogo e stabilirne la natura. Per dare un segnale di attenzione e vicinanza alla cittadinanza, il Municipio X di Roma Capitale ha sospeso la seduta odierna del Consiglio per effettuare un sopralluogo sul posto e garantire il massimo impegno nella tutela della sicurezza del territorio.