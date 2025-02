Thesocialpost.it - Brucia il Faber Village a Ostia: era stato confiscato al clan Fasciani

Le fiamme hanno colpito il, lo stabilimento sul Lungomare Paolo Toscanelli a. Il rogo è divampato nella notte e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Gli investigatori stanno cercando di capire le cause dell’incendio e accertare se si sia trattato di un evento accidentale o doloso.Leggi anche: Giulia sbranata dal pitbull, “la famiglia ha ripulito la casa prima dell’arrivo della polizia”La storia dello stabilimentoPer anni ilcontrollato dal. Nel 2013 èsequestrato e poi affidato all’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Da tempo la struttura versava indi abbandono e degrado.Il Municipio X sospende la seduta per un sopralluogoPer dimostrare vicinanza ai cittadini, il Municipio X di Roma Capitale ha deciso di sospendere la seduta del Consiglio.