Ilgiorno.it - Brescia, missione in Oriente: India e Arabia per fare business, e anche il turismo guarda ai sauditi

, 20 febbraio 2025 – Nuovi mercati per le imprese e per il: per, laè all’estero. All’Confapi, associazione di piccole e medie imprese: il presidente Pierluigi Cordua ha guidato laistituzionale nella quinta economia globale, l’appunto, dal 10 al 14 febbraio, per rafforzare le relazioni istituzionali e aprire nuove opportunità diper le aziende associate. Durante ‘Energy Week’, evento annuale di grande rilevanza nel settore energetico, ospitato nella capitalena, Confapiha siglato un “Memorandum of Understanding“ volto ad offrire opportunità di accesso su nuovi mercati alle aziende associate. Partecipazione I sottoscrittori (aziende privatene ed italiane, organizzazioni non-profit, istituzioni educative) hanno accordato una reciproca collaborazione per lo sviluppo di progettualità comuni sia nei settori tipici della manifestazione (energie rinnovabili e gestione e valorizzazione dei rifiuti tra gli altri), sia in tutti gli altri mercati che evidenziassero elementi di reciproca utilità e opportunità.